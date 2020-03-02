Архив передач

Некоторые чешские вузы приостановили занятия с целью предотвращения распространения коронавируса

Катерина Айзпурвит
02-03-2020 oбновлено
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Чешский университет сельского хозяйства (ČZU) в Праге отменил 2 и 3 марта занятия из-за заражения коронавирусом одного из преподавателей. Двадцать студентов и 24 коллеги, вступавшие с ним в контакт, будут помещены на двухнедельный карантин. Преподаватель заразился во время своей поездки в Италию.

Решением ректора университет им. Менделя в Брно со вторника, 3 марта, прекращает на две недели занятия на фоне распространения коронавируса. Студенты будут получать задания по электронной почте. В университете учится около 800 студентов, ни у одного из которых, как и у преподавателей, инфекция Covid-19 пока не обнаружена. Меры носят превентивный характер.

Чешский технический университет (ČVUT) в Праге отменил 2 и 3 марта занятия на машиностроительном и электротехническом факультете. Сотрудники работают удаленно. Как подчеркивает руководство вуза, заболевших в числе студентов и преподавателей нет. Меры были предприняты в связи с тем, что 28 февраля здание посетил коллега из университета Усти-над-Лабе, который был позже госпитализирован из-за выявления у него Covid-19. В вузе проведена дезинфекция.

Катерина Айзпурвит
02-03-2020 oбновлено
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