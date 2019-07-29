Неизвестные за ночь отстранили граффити с Карлова моста, реставратор исследует степень ущерба

Отстранение граффити с опоры исторического Карлова моста в Праге должно было продолжаться в течение трех недель. В субботу реставратор начал тестировать химические вещества, способные отстранить краску, но не повредит камень. Однако рисунок, который на облицовку нанесли двое пьяных немецких туристов, поплатившись за это штрафом и пятилетним запретом на въезд в Чехию, неизвестные лица смыли уже к утру воскресенья.

Ныне реставратору предстоит выяснить степень ущерба, который, возможно, был нанесен памятнику архитектуры непрофессиональными действиями, и завершить очистку опоры моста.