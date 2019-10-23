Неизвестные обрызгали краской памятник Красной армии

В г. Острава, в садах Коменского неизвестные обрызгали красной краской памятник Красной армии, рядом с которым ежегодно проходят акции почтения памяти павших. Заявление о повреждении памятника культуры поступило в полицию в среду утром. Представители администрации уже занялись вопросом устранения краски.

Памятник был в городе установлен в 1946 году, в 1-ю годовщину окончания Второй мировой войны.