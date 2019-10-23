Неизвестные облили и разрисовали краской памятник Красной армии

В г. Острава, в садах Коменского неизвестные облили и разрисовали красной краской памятник Красной армии, рядом с которым ежегодно проходят акции почтения памяти павших. Заявление о повреждении памятника культуры поступило в полицию в среду утром. Представители администрации уже занялись вопросом устранения краски.

На памятнике появилась также надпись «Будапешт 1956» и венгерский флаг.

«Какие-то «герои» под прикрытием ночи облили и разрисовали красной краской памятник Красной армии в садах Коменского. Я стыжусь за них! Они проявили трусость, незнание истории и неуважение к воинам, которые погибли во время освобождения Остравы и погребены здесь», - написал в своем аккаунте в Твиттере мэр города Томаш Мацура. Осквернение памятника осудили и другие представители городской администрации.

Памятник был в городе установлен в 1946 году, в 1-ю годовщину окончания Второй мировой войны.