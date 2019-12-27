Неизвестные на Рождество изуродовали уникальный немецкий памятник

В Рождественские праздники неизвестные злоумышленники нарисовали свастики на уникальном памятнике в форме Железного креста на смотровой башне Штепанка, находящейся в Йизерских горах. Памятное место служило немцам, живущим в приграничных областях, которые ходили сюда, чтобы почтить память своих близких, погибших во Второй мировой войне. После победы над Третьим Рейхом крест был сброшен чехами с вершины холма. Крест был установлен на свое изначальное место в 2011 с пояснительной табличкой.

Неизвестные нарисовали на кресте несколько свастик. По словам главы местной исторической организации, часть свастик уже удалось удалить, однако для полной очистки креста придется провести глубокую очистку, за счет чего произойдет омоложение камня и потеря его исторической ценности. Члены организации утверждают, что они ни в коей мере ни нацисты и не фашисты, а крест – это памятник совместной жизни чехов и немцев, ведь без взаимопомощи выжить в горной области просто невозмож