Недостаток рабочих рук в Праге восполняют иностранцы

В чешской столице ощущается недостаток трудовых кадров. Из-за отсутствия достаточного количества граждан чешской национальности, вакансии заполняются иностранцами. В первую очередь речь идет о менее квалифицированных позициях. Всего в Праге работает около 200 тысяч иностранцев – это 20% от общего количества трудоустроенных жителей чешской столицы. Сбор данных был осуществлен по заказу пражской мэрии Институтом планирования и развития, а также Социологическим институтом Академии наук Чешской Республики.

82% зарегистрированных в Праге иностранцев обладают дипломами вузов и средних профессиональных учебных заведений. Мэрии было рекомендовано заняться вопросом повышения уровня владения трудоустроенными иностранцами чешским языком.

Чаще всего иностранные граждане работают в сфере строительства, торговли, а также в ресторанах и гостиничном секторе. Две трети работающих в Праге иностранцев не являются гражданами стран Евросоюза. Среди них (данные конца июня 2018 года) 49 306 украинцев, 23 338 россиян, 12 765 вьетнамцев, 6 556 американцев и 4 967 китайцев.