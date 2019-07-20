Недостаток препаратов заставляет чешских врачей менять лечение больных

В Чехии ощущается острый недостаток 42 лекарственных препаратов, не имеющих аналога, среди них 19 редко применяемых лекарств. Проблема касается всей Европы. Врачи вынуждены изменять способы лечения своих пациентов. Об этом пишет ресурс MF DNES.

Недостаток лекарств связан с переводом производства в азиатские страны, что вызвало проблемы у многих фирм-производителей. Чехия, например, актуально страдает от недостатка некоторых лекарств, необходимых больным раком крови и пациентам, страдающим сахарным диабетом. Эпидемиологам не хватает вакцины от желтой лихорадки, прививки от которой необходимы многим туристам. Над способами отстранения проблемы задумалось Министерство здравоохранения Чехии, которое намерено для достижения своей цели внести поправки в соответствующий закон. На уровне ЕС вопросом занимается Европейская комиссия.