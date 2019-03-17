Недостаток квартир в Праге

К 2030 году, согласно аналитическим расчетам Института планирования и развития Праги, население чешской столицы разрастется на 160 тысяч человек. Жильем, однако, они обеспечены не будут. Чтобы избежать кризиса, жилой фонд Праги ежегодно должен пополняться 8 тысячами новых квартир. Однако, например, в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию, по данным Чешского статистического управления, лишь 5290 квартир, а началось строительство 4 218. Сократилось также и количество выданных строительных разрешений на возведение новых жилых домов.

Отставание от городских планов по застройке составляет в настоящее время – более 20 тысяч квартир.