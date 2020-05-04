Не утихают споры вокруг отстранения памятника маршалу И. Коневу и установки в Праге памятной доски солдатам РОА

«Пошлым лгуном» на своей странице в Twitter назвал замглавы Сената Чехии Иржи Ружичка председателя парламентских коммунистов Войтеха Филипа (вице-спикер Палаты депутатов). С Иржи Ружичкой согласился его коллега по партии ТОР 09 и глава фракции данного парламентского субъекта Мирослав Калоусек. Староста района Ржепорые, где доска размещена, отпустил в адрес Войтеха Филипа еще более жесткое выражение.

Негодование сенатора и других чешских политиков руководитель коммунистов вызвал своим заявлением в эфире «Чешского Телевидения», что в случае установки в Праге памятной доски погибшим солдатам РОА, поддержавшим в мае 1945 году Пражское восстание и принявшим участие в освобождении чешской столицы от нацистских захватчиков в конце Второй мировой, является «восхвалением фашизма».

Открытие в минувшую пятницу, 1 мая, в Прага-Ржепорыйе районным старостой Павлом Новотным памятной доски погибшим «власовцам» в понедельник 4 мая критиковало на своем сайте российское посольство: «Возведение любых памятников, конечно – внутреннее дело государства, граждане которого сами выбирают своих героев. О том, на чьей стороне симпатии некоторых политических сил в современной Чехии, наглядно свидетельствуют снос памятника освободителю Праги, ее почетному гражданину маршалу И.С.Коневу и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения «власовцев» входили в состав СС) накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма. Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы».

По поводу РОА и памятной доски в интервью Radio Prgue Int. Староста Ржепорыйе Павел Новотный ранее объяснял: «Мы не будем давать оценку их действиям, не нам в Ржепорые оценивать, достаточно ли освобождения Праги для искупления или нет. Да, власовцы – это неоднозначное историческое явление, но в тексте мемориальной доски мы только констатируем, кто освободил Прагу, и что в те дни действительно происходило. Может, «власовцы» и были убийцами, эсэсовцами, страшными людьми – хотя я так не думаю, – но именно они стали единственной силой, выступившей в поддержку повстанцев, иначе Прага повторила бы судьбу Варшавы.

Мы не будем играть в судей, это не было целью нашего начинания. У нас произошло историческое событие, которое таким образом воспринимает вся западная часть Праги, в нашем районе до сих пор проживают свидетели тех событий, и, повторяю, не я инициировал установку мемориальной доски. Напротив, скорее, был удивлен. Мне пришлось изучить много исторических материалов, после чего я пришел к выводу, что единственное, что в Праге делала Красная Армия – убивала власовцев, которые были казнены как предатели. Чего я не понимаю – почему их убивали прямо в лазаретах, госпиталях, ведь даже самый последний предатель имеет право хотя бы на военно-полевой суд, а здесь происходили настоящие зверства. Это я говорю со всем уважением к процессу продвижения Красной Армии на запад Европы».