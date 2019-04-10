Названы имена новых кандидатов на министерские портфели

Новым министром транспорта Чехии будет назначен зампредседателя Управления по защите имущественных прав государства (ÚZSVM) Владимир Кремлик. М. Новакову на должности мог бы сменить зампредседателя правительственного Совета по вопросам развития науки, исследований и инноваций Карел Гавличек, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш после встречи с президентом, состоявшейся в Пражском Граде в среду.

«Милош Земан не возражал против предложенных кандидатур», – добавил премьер. М. Земан вплотную займется решением этого вопроса 30 апреля после возвращения из Китая и намерен лично встретиться с В. Кремликом и К. Гавличеком.

Андрей Бабиш также информировал, что в ходе встречи с главой государства также обсуждался состав всего правительства, который возможно претерпит дальнейшие изменения.