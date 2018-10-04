Назначение Томаша Петршичека на пост министра иностранных дел ожидается на следующей неделе

Президент Милош Земан принял в Пражском Граде кандидата на пост главы МИД от социал-демократов Томаша Петршичека. Ожидается, что его назначение министром иностранных дел состоится на следующей неделе, однако конкретная дата еще не названа, сообщил Томаш Петршичек в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

С главой государства Томаш Петршичек обсудил вопросы внешней политики, включая положение Чехии в ЕС и НАТО, политику с третьими странами, интересы ЧР в Африке и задачи экономической дипломатии. «Мы хотим вести диалог и консультироваться по вопросам внешней политики, чтобы максимально эффективно представлять в мире интересы наших граждан», – указал он, отметив, что по некоторым вопросам его взгляды с президентом расходятся.

Также Томаш Петршичек, выдвинутый ЧСДП после отклонения президентом кандидатуры европарламентария Мирослава Похе, сообщил, что кадровыми вопросами ведомства он будет заниматься уже после получения министерского портфеля.