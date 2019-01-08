Назначен новый уполномоченный правительства по вопросам атомной энергетики

Кабинет министров Чехии в понедельник назначил на пост главы уполномоченного правительства по вопросам атомной энергетики Ярослава Мила – специалиста в данной области.

Мил займет должность в феврале текущего года.

Правительство также приняло решение снять с министра промышленности и торговли Марты Новаковой полномочия главы постоянного комитета по атомной энергетике, и наделить ими премьера Андрея Бабиша.

Конечное решение вопросов финансирования и достройки АЭС Темелин останется за премьером Бабишем, считает большинство экспертов, опрошенных агентством ЧТК.