Назначен новый министр иностранных дел Чехии

Через 3,5 месяца после назначения нового состава коалиционного кабинета министров президент Милош Земан ныне подтвердил и назначение нового главы МИД Чехии. Кресло руководителя внешнеполитического ведомства занял Томаш Петршичек, служивший до сих пор на посту заместителя министра.

На протяжении четверти года МИД страны на правах исполняющего обязанности возглавлял социал-демократ Ян Гамачек, являющийся руководителем МВД. Ситуация с отсутствием постоянного министра иностранных дел возникла после того, как президент категорически отказался во главу МИДа поставить евродепутата Мирослава Похе.

В качестве ключевых тем для чешкой дипломатии министр Томаш Петршичек назвал конфликты на Ближнем востоке и в Африке, которые стали причиной наплыва мигрантов в Европу. Важен для министра также и вопрос взаимоотношений между странами Евросоюза.