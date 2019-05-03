Назначен новый глава Управления автомобильных дорог и магистралей

Эва Туречкова
03-05-2019
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Новый министр транспорта Владимир Кремлик отозвал с должности генерального директора Управления автомобильных дорог и магистралей (ŘSD) Яна Кроупу. На его место был назначен Павол Ковачик. По его словам, «при строительстве новых дорог главным критерием будет уже не бюджет». Кроупе было предложено остаться в Минтранспорта на другой должности.

В Чехии в стадии строительства в настоящее время находятся 39 магистралей и дорог первого класса.

 
 
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