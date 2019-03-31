Насильственное выдворение жителей Невекловской обл. проходило с целью онемечения чешских граждан

Насильственное выдворение чешских граждан из 71 населенного пункта Невекловской, Седлчанской и Бенешовской в районах Центральной Чехии, которое завершилось 75 лет назад, 1 апреля 1944 года, являлось составной частью планов нацистских оккупантов по созданию так называемого немецкого краевого моста.

В рамках этой программы онемечению должны были подвергнуться жители территории, простираюшейся от Литомержице до Праги, a также возникнуть новые полигоны. Постановление касалось примерно 30 тысяч жителей области, занимающей площадь в 500 кв. км, ограниченной на севере и западе реками Сазава и Влтава, на юге и востоке - городами Седлчаны и Бенешов.

Выселение чешских граждан было разделено на пять этапов. Первым из принудительно выселенных разрешали взять свое имущество с собой, остальным большую часть нажитого добра пришлось оставить. На оккупированной территории немцы основали сельскохозяйственные фермы, принудительно-трудовые и другие лагеря, военные полигоны.

К концу Второй мировой войны некоторые объекты были заминированы. Многие коренные жители поэтому предпочли после окончания войны селиться в пограничье, в домах, оставленных выдворенными этническими немцами.