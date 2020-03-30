Населенные пункты в Моравии открыли после полного карантина

В полночь на 30 марта окончился полный карантин, введенный для 24 000 жителей Моравии. 21 населенный пунктов, включая города Уничов и Литовел, в течение двух недель были полностью закрыты для въезда и выезда. Жители не имели права покидать свой населенный пункт, в том числе и для осуществления своих рабочих обязанностей. В карантинную зону допускались только водители грузового транспорта, поставляющего товары, медики, полиция и пожарные. Исключение также было сделано для лиц, помогающих проживающим в районе родственникам.

Санитарно-гигиеническая служба решила ввести карантин после того, как в районе более 30 заразилось коронавирусом. Как сообщил глава Минздрава Адам Войтех, не менее 1000 человек находилось в контакте с инфицированными. В ходе тестирования в Литовеле было обнаружено 79 инфицированных, в Уничове – 37, однако количество заразившихся перестало интенсивно увеличиваться, и полный карантин было решено отменить.