Население ЧР увеличилось до 10 653 000 человек

Население Чешской Республики в первом квартале текущего года увеличилось примерно на 3000 человек, составив 10 653 000. Росту население в значительной степени способствовала иммиграция. Об этом сегодня, 12 июня, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Как и в предыдущих кварталах, рождаемость немного снизилась. По сравнению с прошлым годом снизилось также количество умерших - смертность составила около 30 000, однако этот показатель все еще превышает рождаемость.

Количество заключенных браков в первом квартале текущего года лишь на несколько десятых процента превысил прошлогодний показатель, всего за первые три месяца было зарегистрировано 3800 брачных союзов. А вот количество бракоразводных процессов снизилось почти на 200 разводов, составив 5700.