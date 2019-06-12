Население ЧР увеличилось до 10 653 000 человек

Ирина Ручкина
12-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Население Чешской Республики в первом квартале текущего года увеличилось примерно на 3000 человек, составив 10 653 000. Росту население в значительной степени способствовала иммиграция. Об этом сегодня, 12 июня, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Как и в предыдущих кварталах, рождаемость немного снизилась. По сравнению с прошлым годом снизилось также количество умерших - смертность составила около 30 000, однако этот показатель все еще превышает рождаемость.

Количество заключенных браков в первом квартале текущего года лишь на несколько десятых процента превысил прошлогодний показатель, всего за первые три месяца было зарегистрировано 3800 брачных союзов. А вот количество бракоразводных процессов снизилось почти на 200 разводов, составив 5700.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 