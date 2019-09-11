Население Чехии возросло почти до 10,7 млн

Численность населения Чешской Республики за первое полугодие 2019 г. возросла почти на 19 тысяч и в настоящее время таким образом составляет почти 10 миллионов 700 тысяч. Вывод сделан на основе предварительных данных Чешского статистического управления (ČSÚ). Главной причиной роста населения является миграция.

«В результате миграции население Чехии за первое полугодие этого года увеличилось на 20,9 тысяч человек. Более 40 % данного прироста приходится на долю граждан Украины, в страну их прибыло 11,7 тыс., a из Чехии за тот же период уехали 3,1 тыс.», – сообщила Mихаэла Немечкова, сотрудница отдела демографической статистики ČSÚ.

За шесть месяцев текущего года в стране родились 54735 детей, что на 1800 меньше показателей прошлого года. В межгодовом исчислении число умерших сократилось на 1600 человек и составило в целом 56836 человек. Браком в течение первого полугодия сочетались 22 400 пар.