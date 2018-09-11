Население Чехии разрослось до 10, 625 миллиона человек

За первое полугодие 2018 года общее количество жителей Чешской Республики увеличилось на 15 400 и ныне составляет 10 625 000 человек. При этом рождаемость в стране не увеличилась, и рост численности населения обеспечили мигранты из Украины и Словакии. Данные опубликованы Чешским статистическим управлением.

Сократилось количество детей, рожденных вне брака. Больше всего малышей родилось у женщин в возрасте 30 лет, а первенцев у 27-летних женщин.