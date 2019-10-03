Население Чехии достигло максимума с 1945 года

В 2018 году численность жителей Чешской Республики оказалась максимальным со времен окончания Второй мировой войны. По состоянию на 31 декабря 2018 года в ЧР проживало 10 649 800 человек, то есть почти на 40 тыс. человек больше по сравнению с 2017 годом. Рост был обусловлен, прежде всего, непрекращающимся притоком мигрантов из-за рубежа. Вместе с тем, средний возраст жителей ЧР в прошлом году составил 42,3 года, за год было заключено 54 470 браков – наивысший показатель за последние десять лет.

Всего за последние десять лет население Чешской Республики увеличилось на 182,3 тыс. человек. «Это происходит за счет миграции, в основном из Словакии и Украины. В прошлом году из общего прироста в 39,7 тыс. на миграцию пришлось 38,6 тыс. Естественный прирост составил от этого показателя лишь 3%», - отметил глава Чешского статистического управления Марек Ройичек.