Архив передач

Население Чехии достигло максимума с 1945 года

Тимур Кашапов
03-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В 2018 году численность жителей Чешской Республики оказалась максимальным со времен окончания Второй мировой войны. По состоянию на 31 декабря 2018 года в ЧР проживало 10 649 800 человек, то есть почти на 40 тыс. человек больше по сравнению с 2017 годом. Рост был обусловлен, прежде всего, непрекращающимся притоком мигрантов из-за рубежа. Вместе с тем, средний возраст жителей ЧР в прошлом году составил 42,3 года, за год было заключено 54 470 браков – наивысший показатель за последние десять лет.

Всего за последние десять лет население Чешской Республики увеличилось на 182,3 тыс. человек. «Это происходит за счет миграции, в основном из Словакии и Украины. В прошлом году из общего прироста в 39,7 тыс. на миграцию пришлось 38,6 тыс. Естественный прирост составил от этого показателя лишь 3%», - отметил глава Чешского статистического управления Марек Ройичек.

Статьи на ту же тему
Филип Шимандл, фото: Khalil Baalbaki, ЧРо

Проект «Разделены свободой»: заработать, выжить, вздохнуть

Выживать, работая на двух работах, иметь ипотеку, быть неуверенным в завтрашнем дне, но при этом сохранять надежду и радоваться тому,…
Анна Угрова, фото: Ян Брыхта, ЧРо

Проект «Разделены свободой»: Общение как точка опоры в социуме

Умение и желание общаться с окружающими, большое количество друзей и знакомых в самых разных отраслях – вот одна из главных отличительных черт…
Алеш Еник, фото: Михаела Данелова, ЧРо

Проект «Разделены свободой»: космополитическая элита Чехии будущего

Они свободно говорят на иностранных языках, получили высшее образование, хорошо зарабатывают, живут в крупных городах, путешествуют…
Далее об этом
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 