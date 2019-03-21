Население Чешской Республики выросло в прошлом году до 10,65 млн человек

В 2018 году население ЧР увеличилось на 40 тыс. человек и составило 10 млн и 650 тыс. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление. Прирост населения в первую очередь связан с ростом количества иностранцев. За 12 месяцев прошлого года в Чехию переехало 58 148 человек, 19 519 человек покинуло страну.

По информации статистического ведомства, в 2018 году было заключено 54,5 тыс. браков, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Напротив, детей по сравнению с 2017-м годом родилось меньше на 369 – 114 036. Доля детей, рожденных вне брака, составила 48,5 процента, что на 0,5 процента меньше, чем годом ранее. Этот показатель сократился впервые с 1988 года.