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НАСА опубликовало уникальный снимок Луны, в создании которого участвовали чешские астрономы

Катерина Айзпурвит
05-02-2020
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Американское аэрокосмическое агентство (НАСА) опубликовало уникальный астрономический снимок, на котором Луна запечатлена с семи разных точек нашей планеты в тот момент, когда на спутник Земли падает астероид.

В создании снимка Lunar Eclipse Perspectives (ракурсы лунного затмения) принимали участие и чешские ученые. 21 января 2019 года фотографии Луны были сделаны из штата Джорджия, Доминиканской Республики, с Канарских островов, Германии, Австрии и Чехии. Телескопы зафиксировали, как в этот момент на спутник Земли падает метеорит.

 
 
 
 
 
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