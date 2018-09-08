Народные ремесла нуждаются в поддержке

По словам министра культуры Антонина Станека, чешскому правительству необходимо составить программу поддержки ремесленных профессий. Об этом он заявил в субботу 8 сентября на открытии Дней европейского наследия в городе Гавличкув Брод.

В ходе торжественной церемонии министр Станек вручил пять наград «Хранитель традиций народных промыслов», которые выдаются в рамках проекта ЮНЕСКО «Живые сокровища», цель которого – сохранить традиционные ремесла, находящиеся под угрозой исчезновения, задокументировать их практику и передать навыки будущим поколениям.