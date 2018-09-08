Народные ремесла нуждаются в поддержке

Ирина Ручкина
08-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

По словам министра культуры Антонина Станека, чешскому правительству необходимо составить программу поддержки ремесленных профессий. Об этом он заявил в субботу 8 сентября на открытии Дней европейского наследия в городе Гавличкув Брод.

В ходе торжественной церемонии министр Станек вручил пять наград «Хранитель традиций народных промыслов», которые выдаются в рамках проекта ЮНЕСКО «Живые сокровища», цель которого – сохранить традиционные ремесла, находящиеся под угрозой исчезновения, задокументировать их практику и передать навыки будущим поколениям.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 