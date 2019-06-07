Наркотики попробовала треть чешского трудоспособного населения

Согласно данным содержащимся в «Ежегодном европейском заключении по наркотикам», хотя бы раз в жизни наркотики попробовала треть чешских граждан в возрасте от 15 до 64 лет. В первую очередь речь идет о мужчинах, а чаще всего упоминается первитин. В Чехии также сосредоточено большинство нелегальных лабораторий, производящих упомянутый вид запрещенного вещества.

По статистике, девять из десяти выявленных в ЕС нелегальных лабораторий по производству первитина находились именно в Чешской Республике – 246 из 298.