Нападение льва на заводчика: несчастный случай или убийство?

Во вторник, 5 марта, в небольшом городке Здехов на востоке Чехии произошла трагедия – лев напал на своего заводчика. Вызванный на место происшествия полицейский наряд из Брно был вынужден застрелить льва и львицу, чтобы попасть к раненому. Мужчина держал хищников в специальной клетке во дворе собственного дома, несмотря на регулярные письменные предупреждения от Ветеринарного управления с требованием прекратить нелегальное разведение диких животных.

По словам пресс-секретаря региональной службы спасения Петра Олшана, мужчина получил смертельные травмы. Полиция приняла решение о необходимости вскрытия, однако произошедшее было названо несчастным случаем.

Но уже 6 марта отец заводчика, который и вызвал полицию днем ранее, заявил, что его сын умел обращаться с хищниками, а в то утро он оказался в клетке против своей воли. Было начато расследование по подозрению в убийстве. Пресс-секретарь полиции отказался пока комментировать ход следствия.

Случаи, когда дикое животное убивает своего заводчика, ветеринара или, например, посетителя зоопарка, происходят не слишком часто, а нападение чаще всего заканчивается травмами различной степени тяжести. Однако смерть заводчика в Здехове – это не первый подобный случай в Чешской Республике. Правительство ЧР будет вынуждено пересмотреть закон, касающийся разведения экзотических животных и правил о так называемых «контактных» зоопарках.