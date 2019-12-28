Нападающий Якуб Лауко пропустит остаток молодежного ЧМ

Лидер нападения молодежной сборной Чехии по хоккею Якуб Лауко пропустит все оставшиеся матчи турнира, который проходит в Остраве и Тршинеце. Об этом стало известно после того, как 19-летний форвард прошел медобследование в остравской больнице.

Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Нападающий российской сборной Егор Соколов за силовой прием против Якуба наказан не был.