Архив передач

Нападающий Якуб Лауко пропустит остаток молодежного ЧМ

Тимур Кашапов
28-12-2019
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Лидер нападения молодежной сборной Чехии по хоккею Якуб Лауко пропустит все оставшиеся матчи турнира, который проходит в Остраве и Тршинеце. Об этом стало известно после того, как 19-летний форвард прошел медобследование в остравской больнице.

Лауко получил травму уже на 53-й секунде встречи с командой России. Нападающий российской сборной Егор Соколов за силовой прием против Якуба наказан не был.

 
 
 
 
 
 
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