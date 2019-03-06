Налоговая нагрузка должна остаться прежней, считает Национальный бюджетный совет

С целью соблюдения бюджетных рамок в 2020 и 2021 годах чешское правительство не должно уменьшать налоговую нагрузку, возложенную на граждан. Нельзя также увеличивать расходные статьи государственной кассы. Таково мнение Национального бюджетного совета, опубликовавшего свой квартальный анализ состояния финансов чешского государства.

Речь идет о соблюдении запланированной суммы бюджетного дефицита, которая на 2019 год, а также и на два последующих бюджетных периода составляет по 40 миллиардов крон (около 1,5 миллиарда евро).