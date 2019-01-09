Налогообложение компенсаций за церковное имущество может быть введено с 2021 года

Антон Каймаков
09-01-2019
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Бюджетный комитет Нижней палаты поддержал предложение партии гражданских демократов об отсрочке введения налога на финансовые компенсации, выплачиваемые церквям за невозвращенное имущество. Возвращения в бюджет части компенсационных средств добиваются парламентские коммунисты, так как считают, что общая сумма перечисляемых компенсаций чрезмерна. По их мнению, налог должен взиматься уже с января 2020 года, а не с 2021.

Бюджетный комитет Нижней палаты также отверг предложение партии ТОР 09 о полном аннулировании коммунистического предложения о введении налогообложения компенсационных сумм.

 
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