Налогообложение компенсаций за церковное имущество может быть введен с 2021 года

Бюджетный комитет Нижней палаты поддержал предложение партии гражданских демократов об отсрочке введения налога на финансовые компенсации, выплачиваемые церквям за невозвращенное имущество. Возвращения в бюджет части компенсационных средств добиваются парламентские коммунисты, так как считают, что общая сумма перечисляемых компенсаций чрезмерна. По их мнению, налог должен взиматься уже с января 2020 года, а не с 2021.

Бюджетный комитет Нижней палаты также отверг предложение партии ТОР 09 о полном аннулировании коммунистического предложения о введении налогообложения компенсационных сумм.