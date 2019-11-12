Наличными деньгами расплачиваются лишь 15 процентов чехов

Исключительно наличными деньгами в магазинах расплачивается только 15 процентов чехов, сообщает по результатам опроса общественного мнения Чешская банковская ассоциация (ČBA).

Кредитную карту чаще всего используют 80 процентов респондентов, при помощи мобильного телефона, умных часов, чипов и т.д. платят за покупки 18 процентов опрошенных граждан.

Две трети населения Чехии снимают деньги в банкомате хотя бы раз в месяц.

Чехи расходятся во мнении по поводу того, надо ли отменять наличные деньги. Треть опрошенных идею поддерживает, в то же время, те же 30 процентов населения категорически против отмены. Еще треть респондентов затруднилась с ответом.