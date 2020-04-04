Наличие коронавируса подтверждено у примерно 30 полицейских

В настоящее время в Чехии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом нового типа среди полицейских, то есть на семь человек больше, чем во вторник. Однако численность стражей порядка, находящихся на каратине, уменьшилась до 343 человек. Во вторник по этой причине не смогли выйти на работу 636 сотрудников Полиции ЧР.

Количество тех, кого приходится отправлять на карантин, ежедневно сокращается, а число случаев заражений COVID-19, первый из которых в Чехии был зарегистирован 1 марта, к счастью, повышается медленными темпами. Об этом 4 апреля в своем аккаунте в Тwitteru сообщил президент Полиции Ян Швейдар. С момента введения в стране 12 марта ЧП, полицейские проводят ежедневно по несколько тысяч контрольных проверок на предмет соблюдения установленных правил, рассказал пресс-секретарь Президиума Полиции.