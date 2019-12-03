Накопить на новую квартиру в Праге чехи теоретически способны за 14 лет

Среднестатистический житель Праги зарабатывает на новую квартиру дольше обитателей других европейских метрополий. Накопить средства на жилплощадь в 70 м. кв. чех, проживающий в столице, способен за 14 лет (другие расходы в целях упрощения сравнения в расчет не принимаются).

В Братиславе можно подобной цели достичь за 11 лет, в Мюнхене – практически за 11 лет, в Вене – за 9 лет, а в Варшаве – за 8,7 года. Данные обнародовал застройщик Central Group.