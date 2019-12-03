Накопить на новую квартиру в Праге чехи теоретически способны за 14 лет

Среднестатистический житель Праги зарабатывает на новую квартиру дольше обитателей других европейских метрополий. Накопить средства на жилплощадь в 70 м. кв. чех, проживающий в столице, способен за 14 лет (другие расходы в целях упрощения сравнения в расчет не принимаются).
В Братиславе можно подобной цели достичь за 11 лет, в Мюнхене – практически за 11 лет, в Вене – за 9 лет, а в Варшаве – за 8,7 года. Данные обнародовал застройщик Central Group.
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций
Рождественская ярмарка в Праге заманивает не только шпикачками, но и устрицами
Являются ли трудовые мигранты спасением для Чехии?