Архив передач

Накопить на новую квартиру в Праге чехи теоретически способны за 14 лет

Эва Туречкова
03-12-2019
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Среднестатистический житель Праги зарабатывает на новую квартиру дольше обитателей других европейских метрополий. Накопить средства на жилплощадь в 70 м. кв. чех, проживающий в столице, способен за 14 лет (другие расходы в целях упрощения сравнения в расчет не принимаются).

В Братиславе можно подобной цели достичь за 11 лет, в Мюнхене – практически за 11 лет, в Вене – за 9 лет, а в Варшаве – за 8,7 года. Данные обнародовал застройщик Central Group.

 
 
 
 
 
 
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