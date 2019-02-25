Накануне открытия фестиваля Mene Tekel прошло награждение званиями «рыцарь чешской культуры»

Катерина Айзпурвит
25-02-2019
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Вечером 24 февраля в пражском театре «На Виноградах» прошло вручение званий «дама» и «рыцарь чешской культуры», приуроченное к открытию фестиваля против тоталитаризма и насилия Mene Tekel.

Посмертно «рыцарями культуры» стали певец Карел Крыл, историк Зденек Калиста и режиссер Бедржих Бартак. Также директор фестиваля Ян Ржержиха вручил награды писателю Франтишеку Шедивы, дирижеру Либору Пешеку и писателю, раввину и бывшему диссиденту Каролу Сидону. Титула «дама чешской культуры» удостоились писательница Эрика Бездичкова, пережившая Холокост, и писательница Гелена Гавличкова. Посмертно этот титул был присвоен сестрам-художницам Квете и Итке Валовым.

Рыцарскими званиями ежегодно отмечаются деятели культуры и общества, которые внесли большой вклад в формирование духовных, этических и культурных ценностей Чехии и «никогда в своей гражданской деятельности и творчестве не изменяли высоким моральным принципам», указывают организаторы.

Катерина Айзпурвит
25-02-2019
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