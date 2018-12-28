Накануне и во время рождественских праздников в результате ДТП скончались 14 человек

Лорета Вашкова
28-12-2018
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В выходные дни перед Сочельником и в период рождественских праздников на чешских дорогах в результате ДТП погибли 14 человек, еще двадцать человек были тяжело ранены, сообщила Транспортная полиция ЧР. Больше всего, 5 человек, умерли в минувшее воскресенье, 23 декабря.

По словам директора службы Транспортной полиции Томаша Лерха, данный период оказался более трагичным, чем в прошлом году, когда погибли 8 человек. В большинстве случаев причиной ДТП являлись замедленная реакция и рассеянное внимание.

 
 
 
 
 
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