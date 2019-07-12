Найдены уникальные захоронения эпохи Великого переселения народов

Эва Туречкова
12-07-2019
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В Сендражицах, расположенных недалеко от г. Градец-Кралове, археологи обнаружили шесть гробов, датирующихся VI веком н.э., то есть возникших в эпоху Великого переселения народов.

В одном из гробов с останками женщины, который ранее не был вскрыт, исследователи обнаружили две золотые фибулы, украшенные драгоценными камнями, бисером из янтаря, а также металлический ткацкий нож, короткий меч и многие другие артефакты. СМИ об этом сообщил археолог Павел Горник из Музея восточной Чехии.

Место захоронений было найдено в первой половине текущего года во время археологического анализа земельного участка, который проводился перед началом строительства двух коттеджей.

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