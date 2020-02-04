Найден древнейший колодец в мире

Деревянный колодец, найденный археологами на месте строительства магистрали D35 близ городка Остров в Пардубицком крае, является древнейшим доисторическим деревянным сооружением в мире. Это было подтверждено исследованиями археологов, которые установили дату постройки колодца: он был сооружен в 5256–5255 гг. до н.э. Об этом 4 февраля сообщил директор Археологического центра города Оломоуц Ярослав Пешка.

На данный момент колодец бронзового века исследуют эксперты. Впоследствии он будет выставлен в Восточно-чешском музее в городе Пардубице.