Наивысший прокурор: Нет никакого решения по делу о махинациях с евродотациями

Наивысший прокурор Павел Земан не считает, что по делу о махинациях с евродотациями «Гнездо аиста» и об уголовном преследовании премьера Андрея Бабиша было принято какое-либо решение. Во время специального брифинга, организованного для СМИ, Павел Земан подчеркнул, что речь идет лишь о промежуточном шаге, указывающем на направление развития ситуации.

Напомним, что в минувший понедельник стало известно, что прокурор Ярослав Шарох, четыре года назад поддержавший уголовное разбирательство по делу о махинациях с европейскими дотациями, фигурантом которого является чешский премьер, изменил свое мнение. Соответствующее сообщение сделал пресс-секретарь пражской Городской прокуратуры. Информационное издание Deník N, ссылась на свои источники, заявило о прекращении преследования главы чешского кабинета Андрея Бабиша. Политическая оппозиция потребовала подробных разъяснений. Официально, однако, прекращение уголовного преследования премьера прокуратурой подтверждено не было.