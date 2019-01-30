Наивысший административный суд: Отзыв лицензии Европейско-Российского банка был правомерным

Наивысший административный суд Чехии отклонил кассационную жалобу Европейско-Российского банка (ERB) и подтвердил ранее вынесенные вердикты судов низших инстанций о правомерности лишения этого банка лицензии.

Банк ERB предпринимателя Романа Попова был лишен лицензии Чешским национальным банком в 2016 году. К тому моменту потери банка составляли почти 137 миллионов евро. Одной из причин банкротства, по ранее публиковавшимся Чешским национальным банком данным, являлись «нестандартные условия предоставления кредитов». Свою роль сыграли также ошибки, совершенные при управлении банком.