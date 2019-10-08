Наибольшим доверием у чехов пользуются полиция и армия

Чехи больше всего доверяют полиции и армии, меньше всего – церкви и политическим партиям. Такой результат показал опрос общественного мнения, проведенный агентством CVVM. По сравнению с исследованием шестимесячной давности, граждане Чехии стали меньше доверять также радио- и телевещанию, печатным СМИ, профсоюзным и некоммерческим организациям.

Напротив, растет доверие в органы правопорядка. Свое доверие полиции выразило 70 процентов респондентов – это наибольший показатель с 1994 года, когда стал регулярно проводиться опрос на данную тему. Армии доверяют 69 процентов чехов. Судебной власти готовы верить 58 процентов опрошенных.

Доверие политическим партиям выразило 26 процентов респондентов, а церкви – 24 процента.