Наибольший электоральный потенциал на коммунальных выборах в Праге – у ODS и «пиратов», в Брно – у ANO

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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Согласно исследованию настроения избирателей перед октябрьскими коммунальными выборами, проведенному по заказу «Чешского телевидения», наибольшим электоральным потенциалом в Праге обладают гражданские демократы (ODS) и «пираты», за которых готовы отдать свои голоса 30% респондентов. На третьем месте в столице – коалиция ТОР-09, движения «Старост и независимых» (STAN) и христианских демократов, за которую в данный момент готовы проголосовать четверть опрошенных.

В Брно наибольшей популярностью у избирателей пользуется движение ANO, которое победило во втором крупнейшем городе Чехии на выборах четыре года назад. В Праге ANO находится на четвертом месте — за него готово проголосовать 23,5%.

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