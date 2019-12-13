Наибольшие симпатии чешские граждане питают к Словакии, Австрии, Швеции и Италии

Максимально положительно жители Чехии отзываются о Словакии, что традиционно, а также об Австрии, Швеции и Италии. На последнем месте по уровню симпатий находятся Сирия (5%), Иран (4%), Афганистан (5%) и Ирак (5%). Таковы результаты исследования, проведенного Центром изучения общественного мнения. Рейтинг Словакии – 86%, Австрии – 74, Швеции и Италии – 68%. В первую пятерку также вошла и Франция с показателем симпатий на уровне 65%.

Более половины чешских граждан также хорошо отзывается о Великобритании (63%), Греции и Венгрии (58%), Польше (55%) и Японии (53%).

США и ФРГ заслужили симпатии 48% чешских граждан, Россия – 21%, а Китай – 16%.