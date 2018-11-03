Наибольшей популярностью у чешских телезрителей пользуются сериалы про врачей

Катерина Айзпурвит
03-11-2018
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По данным Ассоциации телевизионных компаний, в ТОП-20 наиболее популярных сериалов чешского телевидения, помимо детективов, попадают сериалы, рассказывающие о работе врачей и медицинских учреждений.

Массовым спросом данный вид телепродукции пользуется уже на протяжении сорока лет, когда в ноябре 1978 г. в эфир вышел сериал «Больница на окраине города», который по сценарию Ярослава Дитла снял режиссер Ярослав Дудек. В настоящее время самым популярным сериалом в Чехии является «Поликлиника в розовом саду», который с 2005 г. транслирует канал TV Nova. Каждый сезон этого сериала посмотрело около двух миллионов зрителей; в текущем году – около миллиона.

 
 
 
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