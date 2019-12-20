Наибольшей поддержкой избирателей пользуется партия ANO

По данным опроса Центра исследования общественного мнения, наибольшей поддержкой избирателей Чехии по-прежнему пользуется движение ANO, которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш. В настоящий момент свои голоса за ANO готовы отдать 29,5% избирателей. За месяц рейтинг движения практически не изменился.

Поддержка второй по популярности партии – гражданских демократов (ODS) несколько упала, составив 12,5%. Со второго места в рейтинге, которое занимала месяцем ранее, эта партия опустилась на третье. Вторыми в данный момент казались «пираты», которые стабильно сохраняют 14% голосов своего электората.

Пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, в настоящее время способны преодолеть также социал-демократы, коммунисты, христианские демократы и SPD. STAN, TOP-09 и «Триколора» способны набрать от 3,5% до 4%, однако, мнению Центра исследования общественного мнения, с учетом погрешности, их прохождение в парламент также нельзя полностью исключить.