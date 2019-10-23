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Наиболее посещаемым замком Чехии остается Леднице

Эва Туречкова
23-10-2019
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Находящиеся в собственности у государства замки и крепости Чехии с начала текущего года успели посетить 4,6 млн туристов, сообщает Институт по охране памятников истории и культуры (NPÚ).

Самым успешным в этом плане оказался август. По сравнению с прошлым годом, общая посещаемость уменьшилась, однако прибыль со вступительных билетов выросла на полмиллиона крон, то есть на 7 процентов. На собранные деньги проводились реставрационные работы предметов искусства и реконструкция замковых комплексов.

Рекордную посещаемость показал замок Леднице, в котором в 2019 г. побывало свыше 350 тысяч человек. На втором месте оказался Чешский Крумлов (330 тысяч посетителей), а на третьем – Глубока (250 тысяч).

 
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