Наиболее посещаемым замком Чехии остается Леднице

Находящиеся в собственности у государства замки и крепости Чехии с начала текущего года успели посетить 4,6 млн туристов, сообщает Институт по охране памятников истории и культуры (NPÚ).

Самым успешным в этом плане оказался август. По сравнению с прошлым годом, общая посещаемость уменьшилась, однако прибыль со вступительных билетов выросла на полмиллиона крон, то есть на 7 процентов. На собранные деньги проводились реставрационные работы предметов искусства и реконструкция замковых комплексов.

Рекордную посещаемость показал замок Леднице, в котором в 2019 г. побывало свыше 350 тысяч человек. На втором месте оказался Чешский Крумлов (330 тысяч посетителей), а на третьем – Глубока (250 тысяч).