Наиболее острыми проблемами страны чехи считают коррупцию и недостатки в здравоохранении

Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения еще до эпидемии коронавируса, самыми острыми проблемами на сегодняшний день граждане Чехии считают коррупцию, экономические преступления и недостатки системы здравоохранения. При этом ситуация в сфере культуры опасений не вызывает.

Борьбу с коррупцией первоочередной задачей считает 90% респондентов, 62% которых выбрала вариант «проблема, требующая безотлагательного решения». Экономические преступления и недостатки здравоохранения выделило 89% опрошенных. поднятие уровня медицины в качестве первоочередной задачи назвали 54% респондентов, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 46%. На четвертом месте среди наиболее острых проблем оказался вопрос миграции.