Наиболее активными оказались избиратели в Праге

Эва Туречкова
25-05-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Наибольший интерес к выборам в Европейский парламент в Чехии проявили жители столицы. По данным избирательных комиссий, опубликованным в полдень субботы, на избирательные участки в Праге явились больше 30 процентов избирателей, местами явка достигала 35 процентов.

Подобная ситуация наблюдалась также на некоторых участках в г. Градец-Кралове. В Центрально-Чешском крае показатель превысил 20 процентов, в Брно пришли на выборы 25 процентов избирателей. В среднем по стране явка составила от 15 до 21 процента.

Результаты голосования будут обнародованы в воскресенье, после 23 часов.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31