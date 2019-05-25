Наиболее активными оказались избиратели в Праге

Наибольший интерес к выборам в Европейский парламент в Чехии проявили жители столицы. По данным избирательных комиссий, опубликованным в полдень субботы, на избирательные участки в Праге явились больше 30 процентов избирателей, местами явка достигала 35 процентов.

Подобная ситуация наблюдалась также на некоторых участках в г. Градец-Кралове. В Центрально-Чешском крае показатель превысил 20 процентов, в Брно пришли на выборы 25 процентов избирателей. В среднем по стране явка составила от 15 до 21 процента.

Результаты голосования будут обнародованы в воскресенье, после 23 часов.