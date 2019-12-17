Над Чехией прозвучат сирены в память о жертвах нападения в больнице

Сигнал воздушной тревоги раздастся над Чехией в полдень во вторник, 17 декабря, в память о жертвах нападения на пациентов травматологической амбулатории Факультетской больницы в городе Острава. Неделю назад в результате стрельбы, открытой рано утром посетителем больницы, на месте погибли шестеро пациентов травматологической амбулатории и трое человек получили ранения.

12 декабря скончалась еще одна женщина, получившая во время нападения тяжелые ранения. Стрелявшим оказался 42-летний строительный техник, скрывшийся с места преступления на автомобиле. После обнаружения автомобиля полицейским вертолетом стрелок совершил самоубийство.

Государство выделило каждой семье жертв, погибших от нападения, 100 тысяч крон, раненым по 50 тысяч крон. Близкие пострадавших получат также дополнительную финансовую поддержку от администрации города и Моравско-Силезского края.