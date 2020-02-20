Национальный театр представляет новую постановку балета «Евгений Онегин»

Национальный театр в Праге в четверг представит новую постановку балета «Евгений Онегин» хореографа Джона Кранко. Автором музыки является Курц-Хейнц Штольц, который при ее составлении черпал вдохновение из мало известных произведений П. И. Чайковского. В новом балете не звучит ни один такт из оригинальной оперы «Евгений Онегин» русского композитора.

Герои произведения А.С. Пушкина впервые появились на главной сцене Праги в 1888 году, под руководством самого П. И. Чайковского. В репертуаре Национального театра роман в стихах появился также в 2005-2012 гг. В главных ролях Татьяны и Онегина в четверг представятся Миго Огимото и Джованни Ротоло.