Архив передач

Национальный театр представляет новую постановку балета «Евгений Онегин»

Эва Туречкова
20-02-2020
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Национальный театр в Праге в четверг представит новую постановку балета «Евгений Онегин» хореографа Джона Кранко. Автором музыки является Курц-Хейнц Штольц, который при ее составлении черпал вдохновение из мало известных произведений П. И. Чайковского. В новом балете не звучит ни один такт из оригинальной оперы «Евгений Онегин» русского композитора.

Герои произведения А.С. Пушкина впервые появились на главной сцене Праги в 1888 году, под руководством самого П. И. Чайковского. В репертуаре Национального театра роман в стихах появился также в 2005-2012 гг. В главных ролях Татьяны и Онегина в четверг представятся Миго Огимото и Джованни Ротоло.

 
 
 
 
 
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