Национальный театр посвятил спектакль трагической судьбе легионера Швеца

Ровно сто лет после самоубийства легионера Йозефа Швеца, которое должно было сподвигнуть возглавляемый им отряд к дальнейшим боям в России, на сцене Национального театра Праги состоялась премьера постановки «Полковник Швец» (Plukovník Švec). Режиссером спектакля по пьесе бывшего главы военного управления чехословацких легионов Рудольфа Медека, приуроченного к 100-летию возникновения Чехословакии, является Иржи Гавелка.

Йозеф Швец был похоронен на третий день после своей смерти, 28 октября 1918 года. Он умер, так и не узнав, что в эти дни рождается чехословацкое государство. Медек написал свою пьесу в 1928 году, посвятив ее 10-летней годовщине основания Чехословакии. Позже имена Швеца и Медека в связи с приходом коммунистов к власти были забыты. С 1940 по 1989 год в Чехословакии действовал запрет на публикации Р. Медека.