Национальный сбор продуктов в помощь социально-слабым согражданам

В субботу в Чехии проходит национальный сбор продуктов. Однодневное мероприятие, ставшее с годами по-настоящему масштабным, состоится одновременно в 750 магазинах по всей стране. Проявить солидарность с социально слабыми согражданами могут жители всех регионов до 18 часов.

Цель акции - собрать как можно большее количество продуктов с длительным сроком хранения, а также предметов личной гигиены. Продовольственные банки затем распределяют товар среди организаций, заботящихся о людях в затруднительном положении, в том числе пенсионерах, матерях – одиночках, а также бездомных согражданах.

В прошлом году удалось таким образом собрать 280 тонн продовольственных товаров и 41 тонну предметов личной гигиены.